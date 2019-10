Governo reforça quadro regulatório de conteúdos da comunicação social digital

​A directora geral de Comunicação Social, Eneida Cabral, disse segunda-feira que o Governo vai avançar com um diploma no início do próximo ano para melhor regular os conteúdos dos órgãos de comunicação social digital.

"Queremos uma regulação que possa permitir à autoridade reguladora actuar e fiscalizar as entidades que estejam devidamente registadas", disse Eneida Cabral. A responsável falava, em entrevista à agência Lusa, à margem da conferência “Fake news: Impacto e Mecanismos de Combate”, organizada pela Inforpress na Praia. "A nossa intenção é tentar incluir esta parte digital nas atribuições da autoridade reguladora, de forma a que a autoridade reguladora possa actuar enquanto entidade fiscalizadora de todo o sistema para os conteúdos e inibir os órgãos digitais que estão mais propensos a esta questão de 'fake news' de terem esse comportamento", afirmou. Em relação aos termos da inibição, Eneida Cabral explicou que o objectivo é impedir a publicação de notícias com informações falsas e, essencialmente, informar os leitores sobre quais os ‘sites’ que são realmente um órgão de comunicação social, seguindo os seus deveres e direitos. "Os órgãos de comunicação social regulados têm alguma responsabilidade naquilo que publicam e é raro termos esses órgãos a disseminar informações falsas", salientou. Segundo explicou, a medida que o que o Governo está a preparar é uma aplicação da regulação da imprensa, ou seja, “as obrigações que têm de cumprir no campo deontológico, e formalizar a questão do digital". Nesse aspecto, acrescentou, "inibir tem a ver com os blogues que não são órgãos de comunicação social, mas que com essa nova legislação vai-se poder destrinçar entre blogues e órgãos de comunicação social, entre órgãos regulados e não regulados”. “As pessoas terão a oportunidade de escolher, de entre aquilo que existe, o que é oficial e regulado, percebendo se a informação é válida ou não", apontou. A responsável pela comunicação social notou que, nesta perspectiva, “o Governo pode dar um contributo para melhorar a questão, é mais uma tentativa para as pessoas estarem esclarecidas". "O objectivo é criar um ambiente em que as pessoas possam reconhecer que é notícia verdadeira e o que não é", concluiu.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.