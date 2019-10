PN detém sete suspeitos de assaltos à mão armada

Sete indivíduos suspeitos de assaltos à mão armada na capital foram detidos este sábado no âmbito de uma ampla operação levada a cabo pela Polícia Nacional.

No âmbito desta operação que, como relata um comunicado da Direcção Naciona da Polícia Nacional, contou com um contingente de 64 efectivos, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, em seis residências na Cidade da Praia, sitas nas zonas de Fundo Cobon, Brasil, Eugénio Lima e Achada Mato.

Cinco homens foram detidos, nesta operação, quatro deles (incluindo um ex-recluso) fora de flagrante delito. O outro indevido foi detido em flagrante delito, por posse de duas armas de fogo e munições diversas.

Um destes detidos, específica a PN, “é o taxista envolvido no roubo à mão armada perpetrado por três indivíduos a um minimercado pertencente a um cidadão chinês, na Várzea da Companhia na Praia, no passado dia 14, a quem tinha sido aplicado, como medida de coação, o Termo de Identidade e Residência (TIR)”.

A operação resultou ainda na apreensão de várias armas de fogo, munições, armas brancas, telemóveis, peças de vestuário e calçado, electrodomésticos, objectos em ouro, gorros, luvas e a quantia de cerca de 4 milhões de escudos, em dinheiro estrangeiro e nacional.

Os mandados foram emitidos pelo Juízo Crime da Comarca de Santa Catarina, na sequência de uma investigação levada a cabo e que se relaciona com os casos de assaltos à mão armada ocorridos ultimamente na Praia e em Assomada, lê-se ainda no comunicado, publicado na página de Facebook do Ministério da Administração Interna de Cabo Verde.

Os restantes dois detidos, de um total de sete, como referido, foram apanhados em flagrante delito durante o decorrer da operação. Segundo conta a nota da Direcção Nacional, a polícia foi chamada a intervir, através do Centro de Comando e do Serviço 132, num roubo que ocorria num dos armazéns em Achada Grande Frente, com ferimento, com arma branca, ao guarda que se encontrava de serviço. Foi aí que a PN apanhou, em flagrante delito, os dois assaltantes.

Os sete detidos serão apresentados nas próximas horas, ao poder Judicial, para o primeiro interrogatório e aplicação da medida de coação, refere ainda a nota.