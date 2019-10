Especialistas africanos discutem na Praia gestão da lagarta de cartucho

​Técnicos e especialistas de países africanos que trabalham na gestão da lagarta de cartucho vão estar reunidos de 21 a 24 deste mês, na Praia, para participar num workshop regional sobre a gestão sustentável da lagarta de cartucho em África.

Promovido pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), o encontro reúne técnicos de alto nível, representantes de institucionais de países africanos, parceiros e organizações técnicas internacionais para compartilharem experiências e aproveitar as lições apreendidas a nível da gestão da lagarta do cartucho.

Recentemente, Cabo Verde e outros países africanos foram afectados pela lagarta de cartucho do milho, praga essa que ameaça a produção nacional, o desenvolvimento agrícola e, consequentemente, a segurança alimentar das populações.

Em Cabo Verde, a lagarta de cartucho-de-milho foi avistada pela primeira vez, em 2017, na ilha de Santo Antão, Fogo, Maio, Boa Vista e Santiago.

A praga ataca a cultura do milho ao longo de todo o processo de crescimento, florescimento e fortificação.

Em 2018, a FAO disponibilizou 23 mil contos a Cabo Verde para a implementação do projecto de apoio à luta integrada contra a praga da lagarta-do-cartucho do milho no arquipélago.

A cerimónia de abertura será presidida pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.