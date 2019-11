Embaixadora da União Europeia visita Santa Catarina

A Embaixadora da União Europeia (UE) em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, visita esta quarta-feira, 06, o concelho de Santa Catarina, interior de Santiago. Em agenda está um projecto da edilidade com vista a criar alternativas à apanha de inertes.

“O Projecto de Reconversão de Actividade Mineira de Alto Risco, pretende apoiar as famílias que fazem a extração de inertes nas suas localidades. Isto, porque esta actividade tem consequências devastadoras para a fauna e flora local, bem como a degradação do meio ambiente”, lê-se em nota da Câmara Municipal daquele município, enviada às redacções.

De acordo com a mesma fonte, a Câmara Municipal de Santa Catarina avançou com este projecto com o intuito de dar alternativas a essas famílias, incentivando-as a optar pelas actividades geradoras de rendimentos tais como a criação de galinhas poedeiras, que irão certamente contribuir para a melhoria das suas condições de vida.

O projecto está orçado em 5.829.710 escudos, sendo que este valor corresponde a dez beneficiários que serão contemplados com 582.971.000 escudos, cada.

Do programa da visita de Sofia Moreira de Sousa, consta ainda uma deslocação a Ribeira da Barca.