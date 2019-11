Iniciativa Accelerator Lab lançada esta quinta-feira na Praia

O PNUD lança esta quinta-feira, na Praia, a iniciativa Accelerator Lab (Laboratório de Aceleração), visando reunir ideias com base em novas fontes de dados e experiência em tempo real, para atender às realidades do desenvolvimento do século XXI.

Segundo uma nota de imprensa, a iniciativa inclui 60 laboratórios em 78 países na África, Europa Oriental, Ásia e Pacífico, América Latina e Caribe, fazendo com que cada um dos laboratórios façam parte da rede global de Accelerator Lab Network de forma integrada, numa abordagem de mapeamento de soluções, experimentação e exploração.

O projecto, lançado a nível global pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é a maior rede de aprendizagem mundial em torno dos desafios de desenvolvimento, num esforço para acelerar o desenvolvimento no século XXI, testando e dimensionando novas soluções para fazer face às questões globais.

Os laboratórios irão trazer novas experiências e competências ao PNUD, sendo que cada laboratório estará estruturado de forma integrada e o sucesso dos mesmos permitirá também identificar inovações locais e ajudar a ampliar seu potencial para acelerar o desenvolvimento e “não deixar ninguém para trás”.

Durante o lançamento, está prevista a realização de algumas actividades interactivas de apresentação do laboratório e equipa, com recurso ao uso de novas tecnologias, entre outros, e de uma exposição de projectos inovadores nacionais, como exemplos que podem ser potenciados no âmbito das acções do laboratório no país.

De acordo com a nota, o “Accelerator Lab” é uma iniciativa do PNUD, financiada pela Alemanha e Qatar e pretende reunir ideias com base em novas fontes de dados e experimentação em tempo real, para atender às realidades do desenvolvimento do século XXI, em rápida mudança.

O acto será co-presidido pelo secretário de Estado para a Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, representante residente do PNUD, Boubou Camara e contará com a presença dos parceiros nacionais, parceiros de desenvolvimento, corpo diplomático, agências das Nações Unidas, representantes dos sectores público e privado, jovens inovadores e entre outros.

Em Cabo Verde, o laboratório será instalado no escritório do PNUD.