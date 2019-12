TIR e Prisão Preventiva para suspeitos de roubo e tráfico de droga

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou Termo de Identidade e Residência (TIR) para um suspeito de co-autoria na prática de crime de roubo. Na ilha do Sal, foi estipulada Prisão Preventiva a uma suspeita de ser remetente de 1,375 kg de Cannabis provenientes da Ilha de Santiago e apreendidos no passado dia 15 de Novembro, no Porto da Palmeira.

Segundo uma nota da Polícia Judiciária, na sequência da apreensão de 1,375 kg de Cannabis no passado dia 15 de Novembro, no Porto da Palmeira, Sal, numa embarcação proveniente da ilha de Santiago, na passada sexta-feira, 29, foi detida na cidade da Praia, pela Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes – Brigada interna – , em cumprimento de um mandado do Ministério Público do Sal, uma mulher de 34 anos, residente em residente em Eugénio Lima, suspeita de ser o remetente da referida droga.

A detida, que foi conduzida, sob custódia de inspectores da Polícia Judiciária à ilha do Sal, foi presente, no sábado, 30, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicada a Prisão Preventiva.

A PJ recorda ainda que na sequência da apreensão, foram detidos, na altura, em flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino que, presentes ao Tribunal da Comarca do Sal, ficaram sob Prisão Preventiva (o suposto destinatário da droga) e TIR e Apresentação diária na polícia (o segundo indivíduo detido).

Entre os dias 27 e 28 de Novembro, a PJ deteve em flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, de 34 e 54 anos, respectivamente, na posse de produtos estupefacientes.

Um dos indivíduos, de 54 anos, residente na Praia, foi detido na posse de 60, 030 gramas de cocaína, e presente às autoridades judiciárias competentes, tendo- lhe sido aplicado a medida de coacção Prisão Preventiva.

Um segundo indivíduo, residente no concelho de Calheta de São Miguel, detido na posse de 11, 971 gramas de Cocaína, foi presente, no dia seguinte à detenção, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.

Em São Vicente, na passada sexta-feira, 29, foi detido fora de flagrante delito em Chã de Vital, São Vicente, um homem suspeito de co-autoria na prática de um crime de roubo, ocorrido na madrugada do passado dia 26 de Outubro, na localidade de Ribeira Bote.

A vítima, um taxista, conforme a PJ, terá sido agredida com uma arma branca (catana), causando-lhe ferimentos no rosto, no táxi em que trabalhava, quando o detido, juntamente com um outro suspeito, se terá feito passar por cliente, entrado na viatura e subtraindo-lhe uma quantia no valor de 7000$00 (sete mil escudos) e a carteira, na qual continha documentos pessoais.

O detido foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou com medida de coacção TIR.