Governo concede tolerância de ponto para o dia 24 e tarde de 31 de Dezembro

O Governo de Cabo Verde concedeu tolerância de ponto, em todo o território nacional, durante todo o dia de 24 de Dezembro e no dia 31 de Dezembro, a partir do meio-dia. A tolerância é concedida aos funcionários e agentes do Estado, dos institutos públicos e das autarquias locais.

Segundo uma resolução do Conselho de Ministros, a tolerância de ponto não abrange as Forças Armadas, a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária, os estabelecimentos de saúde, os agentes prisionais e vigilantes, e os serviços que laborem em regime ininterrupto e cuja presença dos funcionários se torne imperiosa, os quais continuam a praticar os mesmos horários a que se encontram legalmente vinculados.

