Durão Barroso em Cabo Verde

O presidente da Goldman Sachs International, antigo primeiro-ministro de Portugal e ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, iniciou este sábado uma visita Cabo Verde a convite do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Durante a sua estadia em Cabo Verde, Durão Barroso vai participar do Encontro Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação (CVNEXT), como convidado especial do primeiro-ministro no “Prime Minister Speaker Series”, que acontece dia 17 de Dezembro no espaço Linha D´Água, na zona da Prainha, cidade da Praia.

Neste evento vão abordar temas como ameaças, desafios e oportunidades no mundo actual em termos económicos, securitários e climáticos.

Ainda durante a conversa serão também analisados o posicionamento geoestratégico de Cabo Verde no Atlântico Médio em termos económicos e securitários, a relação de parceria estratégica entre Cabo Verde e a União Europeia, entre outros assuntos actuais e de relevância para o país.

Mas antes de participar no CVNEXT o presidente da Goldman Sachs International proferirá uma aula magna, na terça-feira, 17, na Escola de Negócios e Governação, da Universidade de Cabo Verde.

A edição anterior do “Cabo Verde Next” teve como convidado o Prémio Nobel da Paz em 2006 e fundador do Gremeen Bank, Muhammad Yunus.