Cabo Verde terá rede nacional para cuidados paliativos nos finais de 2020

Os profissionais de saúde estão a receber formação básica em cuidados paliativos, no âmbito do Programa de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas.

Em declarações aos jornalistas, a formadora Valéria Semedo, membro do núcleo técnico de apoio ao programa de luta contra o cancro, disse que após a formação será criada uma rede nacional para cuidados paliativos

"É um cursos que direccionado para profissionais da saúde e o objectivo é começarmos a caminha para ter uma rede de cuidados paliativos em Cabo Verde, portanto começamos pela formação para que de facto se possa descentralizar, não ter só cuidados paliativos no hospital mas também na comunidade, nos hospitais regionais e portanto conseguir ter essa cobertura pode-se por assim dizer universal no âmbito dos cuidados paliativos ", afirma.

Valéria Semedo avança que a rede estará formada no final do próximo ano.

"As redes vão funcionar de acordo com a complexidade de cada situação, portanto os doentes que podem estar na comunidade vão ter uma rede na comunidade, constituído por uma equipa multidisciplinar que é o que caracteriza os cuidados paliativos, de forma a poder abordar a pessoa na sua totalidade, não só física mas psicológica e social, temos nos hospitais as equipas que é para os doentes que estão lá internados também poderem beneficiar com os cuidados paliativos e pretendemos também ter as unidades de cuidados paliativos que já inclui para alem da observação dos doentes na enfermaria termos mesmo leites disponíveis para alguns pacientes com necessidades especiais ", explica

O curso básico de cuidados paliativos também tem por objectivo a aquisição de conhecimentos científicos e técnicos necessários à prestação de cuidados paliativos básicos ao doente crónico oncológico e não oncológico, de acordo com a filosofia e os princípios dos cuidados.