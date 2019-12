ADEVIC doa cerca de 40 óculos graduados

A Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde (ADEVIC) fez, hoje, a distribuição de cerca de 40 pares de óculos graduados para as pessoas de baixa renda.

O presidente da ADEVIC, Marciano Monteiro, que falava à imprensa na cerimónia de doação dos óculos, disse que esta distribuição se enquadra dentro daquilo que é o objectivo da associação na luta contra a cegueira evitável. No entender deste responsável, quanto menos problemas com a saúde ocular em Cabo Verde, menores serão as demandas da associação e dos responsáveis nacionais da saúde.

“Dentro desse objectivo nós conseguimos uma parceria que nos está a ajudar a distribuir, a doar pessoas de baixa renda, esses óculos a fim de minimizar o sofrimento dessas pessoas”, informou.

No entanto, conforme avança a mesma fonte, a ADEVIC já fez outras doações de óculos e acredita que vai continuar a trabalhar nesse sentido, para que no futuro possa continuar a apoiar estas pessoas.

Em Julho deste ano, em declarações à Inforpress a coordenadora do Programa Nacional de Saúde Ocular, Isabel Tavares, afirmou que a miopia e baixa visão são as principais preocupações da saúde ocular em Cabo Verde.

Na entrevista, Isabel Tavares realçou que dados do Censo de 2010, indicam em Cabo Verde existem cerca de 13 mil pessoas com deficiência visual, enquanto rastreios das deficiências visuais no quadro do Programa Escolas Promotoras da Saúde diagnosticaram no ano 2012/2014, a existência de um número significativo de crianças com problemas de visão.

Em Outubro, a OMS divulgou o seu primeiro relatório sobre problemas de visão no mundo, destacando que a deficiência visual ou a cegueira afecta pelo menos 2,2 mil milhões de pessoas, correspondente a mais de um quarto da população total mundial.