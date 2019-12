Ulisses satisfeito com desempenho do pessoal do HAN

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, manifestou hoje a sua satisfação com o desempenho do pessoal do hospital Agostinho Neto (HAN).

Ulisses Correia e Silva fez esta revelação à comunicação social, a margem de uma visita ao Hospital Central da Praia. O governante considera que o corpo médico, os enfermeiros e o pessoal auxiliar da saúde daquele hospital, estão a fazer “o máximo” para desempenharem bem a “sua nobre missão”, assim como a administração. Por isso, diz que tanto os esforço como os investimentos que têm sido feitos, mostram resultados. “Temos ainda muito que melhorar no serviço nacional de saúde mas aquilo que eu vi, a entrega, o esforço, o engajamento e a capacidade dos recursos humanos, que é o mais importante, é compensador”, salientou. O Chefe de governo acrescentou que há mais investimentos a serem feitos não só no HAN, como na criação de um hospital de referência. Hospital esse que, segundo fez saber, está no programa do Governo para que haja cada vez mais serviços que reduzam a necessidade de evacuação para o exterior e com vista a melhorar a qualidade geral dos serviços da saúde, não só nos hospitais centrais, mas também nos centros de saúde. Mais ainda, “brevemente teremos já concretizado o investimento de cerca de 10 milhões de euros, que já foi anunciado várias vezes, mas que, agora, já está na fase de concretização. Quer dizer, da entrega dos equipamentos para equipar todos os centros de saúde, os hospitais centrais e regionais de equipamentos muito mais modernos que satisfaçam as necessidades dos serviços”, afirmou. Em relação à aquisição de uma Tomografia Axial Computorizada (TAC) para o HAN, Ulisses Correia e Silva garantiu que este processo está em curso e que deverá ser concluído brevemente. A mesma fonte acrescentou que o processo de aquisição da TAC foi concursal e não estava dependente de financiamento, uma vez que os recursos para a sua aquisição estiveram sempre disponíveis. “Houve um processo de lançamentos de concurso, depois de reclamações que foi adiando e tornando mais arrastado este processo, mas a informação que eu tenho é que está já na fase de concretização, do fecho das propostas depois o avanço para a aquisição em concreto”, esclareceu. O primeiro-ministro e o ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, visitaram o HAN, a convite da administração daquele hospital.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.