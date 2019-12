Câmara de Porto Novo desce preço da água auto-transportada

​A câmara do Porto Novo decidiu reduzir o preço de água nas zonas altas do município, tanto para consumo humano, como para o gado,. A decisão surge na sequência de mais um ano de seca.

Segundo o vereador Irlando Ramos, que responde pelo pelouro de abastecimento de água, a partir de agora, os auto-tanques da edilidade passam a disponibilizar água a “um custo baixo” às populações da zona Norte, uma das mais atingidas pela seca, mas também aos criadores de todo o município.

Os criadores de gado foram abrangidos com uma redução à volta dos 50 por cento (%), enquanto as populações da zona Norte passam a comprar a água com 30% de desconto.

Desta feita, em vez de comprar dois “bidões” de água (400 litros) por 300 escudos, passa a ser possível a adquirir três “bidões” (600 litros) pelo mesmo preço, explicou a edilidade.