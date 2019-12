Entidade Reguladora Independente da Saúde emite circular informativa sobre Desogestrel

Efeitos secundários que não se encontram descritos no folheto informativo do medicamento levam ERIS a publicar aviso

Secura vulvovaginal, suores nocturnos e xeroftalmia (olho seco, o que dificulta a visão, principalmente à noite) são as reacções adversas citadas pela Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) na circular informativa sobre o Desogestrel.

O Desogestrel é um anticoncepcional, da classe dos progestagénios, cujo efeito contraceptivo é atingido pela inibição da ovulação.

Outros efeitos, disse a entidade reguladora, incluem uma viscosidade aumentada do muco cervical e uma diminuição nos níveis de estradiol (hormona sexual feminina).

Ainda segundo a ERIS, a secura vulvovaginal, os suores nocturnos e a xeroftalmia não se encontram descritas no Resumo das Características do Medicamento (RCM) e no Folheto Informativo (FI).

A ERIS explica igualmente que o desogestrel é conhecido por diminuir os níveis de estrogénio e este efeito pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento dos sintomas verificados nos casos registados na base de dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Cabo Verde, o desogestrel consta da Lista Nacional de Medicamentos Essenciais.

Apesar de até o momento não ter havido qualquer notificação neste sentido, a ERIS “recomenda aos profissionais de saúde e utentes a monitorizar/notificar qualquer caso que possa surgir com estes medicamentos e não só”.