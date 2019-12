Rádio Morabeza vence prémio de Jornalismo na Gala do Desporto de Santa Catarina

Evento tem como objectivo reconhecer todo o trabalho que os atletas e desportistas fazem para o desenvolvimento do desporto em Santa Catarina e realiza-se durante a época desportiva de cada ano.

O atleta Wilson Cabral, da Emicela Team Cabo Verde, foi eleito Atleta do Ano pelo segundo ano consecutivo, na III Gala do Desporto de Santa Catarina 2019, realizada esta sexta-feira, na cidade de Assomada.

O atleta, foi também vencedor do prémio de Atletismo Resistência Masculino pelo segundo ano consecutivo.

O certame, que homenageou o apanhador de bolas Joaquim de Pina, reconheceu ainda Patrícia Neves com o Prémio Inclusão Social, pelo segundo ano consecutivo.

Ainda na categoria Inclusão Social, Silvino da Veiga foi eleito Atleta Paralímpico do Ano. O outro reconhecimento da noite foi para o fisioterapeuta Dulcidio Ferrer, com o Prémio Figura Desportiva do Ano e os jovens Elvin Alvarenga e Janice Oliveira foram agraciados com o Prémio Mérito Municipal.

O Prémio Careira foi atribuído a Monique Lubrano (Voleibol) e o Prémio Revelação foi para Ruty Cabral (Andebol).

No sector masculino, Carlos Silva venceu, pelo segundo ano consecutivo, em Andebol, Gelson Moura (Karaté), Wilson Cabral conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o prémio em Atletismo Resistência, Jerselino Ferreira (Atletismo Velocidade), Marco Furtado (Futsal), Elvis Semedo (Voleibol), Valito Fortes (Basquetebol) e Jelson Monteiro (Futebol).

Já em femininos, as vencedoras foram Eneida Lopes (Andebol), Ana Furtado (Atletismo Resistência), Eliane Barros (Atletismo Velocidade), Lidiana Silva (Basquetebol), Emelize Soares (Karaté) e Gisele Varela (Voleibol).

O galardão Equipa do Ano recaiu sobre o Clube União Esperança de Assomada, Fábio da Lomba vence pelo segundo ano consecutivo prémio de Melhor Treinador (Basquetebol), Dirigente do Ano – Alberto Tavares, do Clube Asso-Juventus, e Árbitro do Ano para José Carlos de Pina (Futebol).

O Prémio Jornalismo/Comunicação Social ficou com Rádio Morabeza e o Prémio Empresa Amiga do Desporto foi atribuído a Clínica Sodente.

No final na gala, o vereador da Juventude e Desporto, Jacinto Horta, disse que este “gesto singelo” da edilidade foi uma forma encontrada para dizer “um obrigado a todos os atletas pela dedicação e pelo esforço feito durante o ano 2019”.