Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias entra em funcionamento em 2020

​O decreto-lei que cria a Universidade Técnica do Atlântico, da qual faz parte o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão, começa a produzir efeitos esta quarta-feira, 01 de Janeiro.

A entrada em vigor deste diploma marca, também, o arranque da fase de instalação da Universidade Técnica do Atlântico e do Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão, que abrirá as portas a partir do ano lectivo 2020/2021.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Amadeu Cruz, está concluído, assim, o processo institucional para o alargamento do ensino superior a Santo Antão, que deverá ficar instalado nos próximos seis meses.

Para os santantonenses, o alargamento do ensino superior a Santo Antão, já em 2020, no quadro da criação da Universidade Técnica do Atlântico, responde a um dos “grandes desafios de desenvolvimento” desta ilha, ou seja, a valorização dos recursos humanos.

O Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão, cujos primeiros cursos deverão incidir nas áreas da agricultura, pecuária, água, floresta e energias renováveis, é uma unidade orgânica da Universidade Técnica do Atlântico, com sede no Mindelo, uma das três instituições/pilares do Campus do Mar.