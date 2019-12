Sal: Maioria dos hotéis com taxa de ocupação a cem por cento para noite de réveillon

A maioria dos hotéis, na ilha do Sal, está com uma taxa de ocupação a 100 % e prepara noite de réveillon especial com vista a proporcionar aos clientes uma passagem de ano diferente e “inesquecível”.

A ilha do Sal está a ser um destino muito procurado para a passagem do ano 2019-2020 e nórdicos, ingleses, alemães, espanhóis, portugueses, entre outras nacionalidades, têm chegado diariamente nos voos charters para passarem o Réveillon. Numa ronda pela cidade turística de Santa Maria, feita pela Inforpress, constata-se que, além dos hotéis, todos os locais de hospedagem, residenciais e pensões estão igualmente preenchidos, não só por turistas, mas também por cabo-verdianos que escolheram a ilha do Sal para outra experiência de passagem de ano. Neste momento, considerada época alta na ilha, em termos de turismo, a taxa de ocupação nos diferentes empreendimentos turísticos é de aproximadamente 100%, estimando-se que o número de clientes na ilha deve ultrapassar os 11 mil visitantes. Os diferentes empreendimentos turísticos, nomeadamente Hotel da Luz, Odjo d’Água, Morabeza, Hotel Pontão, Riu Funana, estão com uma taxa de ocupação a 100 por cento, enquanto o Grupo Oásis, Salinas Sea e outros a volta de 96%, lotados praticamente por turistas dos quatro cantos do globo. À semelhança dos anos anteriores, por esta altura do ano, os hotéis irão proporcionais aos visitantes um menu especial de Réveillon, jantar dançante e muita animação. Na noite de 31 de Dezembro para 01 de Janeiro, os salenses poderão partilhar a alegria com os turistas que procuram outras experiências para a passagem de ano, com animação na rua principal de Santa Maria, a partir da 01:00 até às 03:00. A Câmara Municipal do Sal vai brindar os munícipes com um show musical nas cidades de Santa Maria e Espargos, para assinalar a passagem de ano 2019, onde participamr diferentes grupos e artistas, designadamente Banda Municipal, Manu Lima, Beto Dias, Cindy Brito, Mateus Band, Nilson Veiga, Serginho Ramos, e Dj’s. Para garantir maior segurança e tranquilidade aos cidadãos, a polícia vai estar de atalaia nesta quadra festiva com todo o efectivo no terreno.

