IMP interdita saída para o mar devido a bruma seca

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) informou hoje na sua página no Facebook, que devido a bruma seca, encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições do estado do tempo.

De acordo com a mesma fonte, durante as próximas 24 horas a visibilidade, em todo o arquipélago, será de 2 milhas náuticas devido à bruma seca. A Autoridade Marítima chama a atenção dos armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, para as condições do estado do tempo. Segundo o Instituto Marítimo Portuário, as informações sobre o estado do tempo serão actualizadas nas próximas 24 horas. A bruma seca que afecta o arquipélago com alguma intensidade obrigou a companhia Binter Cabo Verde a cancelar alguns voos domésticos, situação que já tinha afectado 569 passageiros, até ao início da tarde hoje.

