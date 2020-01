O Tarrafal em números

No dia em que se comemora o dia de Santo Amaro, padroeiro do Tarrafal de Santiago, o INE publicou dados estatísticos sobre o concelho do norte de Santiago.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2018, residiam no Tarrafal 18 171 pessoas. A maioria são mulheres (54,4%) e a idade média da população é de 26 anos. A Taxa de ocupação da população activa é de 47,4% e a Taxa de desemprego está abaixo da média nacional situando-se nos 9,5%. A alfabetização é quase total na população entre os 15 e os 24 anos (98,8%) sendo as mulheres quem mais frequenta os estabelecimentos de ensino (99,1% das mulheres contra 98,5% dos homens). O Ensino Básico e o Secundário são os mais frequentados - 44,8% frequentam o ensino básico e 43,7% o secundário. O Ensino Superior é frequentado por 5,9% dos habitantes daquele concelho, sendo que o pré-escolar conta apenas com 3,5% das crianças. Em termos de condições de vida, os dados do INE mostram que 81,3% da população tem electricidade em casa e 70,9% tem acesso a casa de banho. A rede pública de abastecimento de água chega a 84,7% da população. No que respeita ao combustível usado para cozinhar: 57,1% da população usa gás enquanto 42,6% continua a usar lenha quando tem de cozinhar. Já quanto ao acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação, os dados do INE mostram que apenas 9,2% da população tem um telefone fixo. Em sentido contrário está o acesso à internet (49,1% da população tem acesso) e televisão (68,7% tem pelo menos uma TV em casa).

