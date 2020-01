Taxa de empregabilidade dos formandos da EHTCV ronda os 80% – director

O director administrativo da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), Fernando Cruz, disse esta terça-feira, que a taxa de empregabilidade dos formados pela EHTCV ronda os 80 por cento.

Fernando Cruz fez estas declarações à imprensa, à margem da cerimónia de abertura da acção de formação que arrancou esta terça-feira com a participação de 170 novos formandos provenientes de seis ilhas de Cabo Verde.

“A nossa missão é formar profissionais capacitados para integrar imediatamente o mercado de trabalho e é isso que tem acontecido”, afirmou Fernando Cruz que destacou “uma taxa de empregabilidade extremamente elevada, que ronda os 80% e, em alguns cursos, até é superior”.

Aquele responsável afirmou que o objectivo da EHTCV é apostar cada vez mais no aprimoramento de competências dos formandos que lhes permitam integrar, efectivamente, o mercado de trabalho logo após o término do curso.

Os formandos participam nos cursos de Restauração e Bebidas, Cozinha & Pastelaria, Gestão de Alojamento Hoteleiro e Andares & Lavandaria, cursos com cargas horárias diferentes, mas todos eles com estágios obrigatórios.

Os 170 formandos são provenientes das ilhas de Santo Antão, de São Vicente, do Sal, do Maio, de Santiago e do Fogo e iniciam a sua formação no ramo de Hotelaria, Restauração e Turismo, preenchendo assim a totalidade da capacidade de alojamento da residência de estudantes da EHTCV.

Segundo Fernando Cruz, os estágios obrigatórios permitem aos alunos da instituição adquirir e mostrar as experiências e competências, revelando neste contexto, que a grande maioria dos alunos acaba por ficar nas unidades hoteleiras ou em pequenos estabelecimentos, isto de acordo com as saídas profissionais.

Criada desde 2011, a EHTCV já formou mais de quatro mil alunos, disse Fernando Cruz, que realçou o facto de os formandos de baixa renda beneficiarem de um financiamento para o pagamento das propinas.

O director administrativo da EHTCV garantiu, por outro lado, que no âmbito do seu programa de funcionamento a escola vai continuar a trabalhar para aumentar a sua taxa de empregabilidade.

Os planos curriculares estão estruturados por módulos formativos em conformidade com os perfis e programas do Sistema Nacional de Qualificações, visando o desenvolvimento de competências-chave em cada uma das áreas.

Localizada em Palmarejo Grande, Praia, a EHTCV oferece cursos de formação profissional nas áreas de Hotelaria, Restauração e Turismo e tem capacidade para receber 450 formandos por ano em formação contínua.