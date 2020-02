Canadá pode cooperar com Cabo Verde na economia azul

Presidente da República de Cabo Verde e Primeiro-Ministro canadiano tiveram encontro de meia hora em Addis Abeba e esperam aprofundar conversações durante a conferência sobre os Oceanos, em Lisboa, em Junho

Jorge Carlos Fonseca e Justin Trudeau encontraram-se à margem da 33.ª Cimeira da União Africana, que começou este sábado, na capital da Etiópia. Reunião que foi pedida pelo Primeiro-Ministro canadiano, segundo comunicado da Presidência da República.

Durante trinta minutos, Fonseca e Trudeau trocaram impressões sobre as relações diplomáticas, de cooperação e amizade existente entre Cabo Verde e Canada e as perspectivas futuras desta cooperação.

Como se lê na nota enviada pela Presidência, o Primeiro-Ministro canadiano agradeceu ao Chefe de Estado cabo-verdiano o apoio concedido na obtenção do estatuto de observador associado da CPLP, comunidade onde o Canadá pretende dar a sua contribuição em áreas a serem definidas proximamente, tendo o Presidente da República manifestado também interesse em que Canada optimize a sua presença na CPLP.

Trudeau, solicitou também o apoio de Cabo Verde à candidatura do Canadá ao Conselho de Segurança das Nações Unidades, tendo o Presidente da República acolhido o pedido.

Por outro lado Cabo Verde manifestou interesse em que o projecto de acordo aéreo, já em apreciação por parte do Canadá, seja uma das matérias a ser concluída muito brevemente, para que os dois países possam criar as condições para que o Canadá utilize o Hub aéreo na ilha do Sal.

Por fim, os dois países manifestaram interesse em desenvolver relações de cooperação nas áreas da economia azul e verde, esperando que possam aprofundar essas conversações durante a conferencia sobre os Oceanos, que acontecerá em Lisboa, em Junho.

Na 33.ª Cimeira da União Africana, os chefes de Estado e de Governo africanos reúnem-se sob o tema "Silenciar as armas: Criar condições favoráveis ao desenvolvimento em África", com as discussões centradas na agenda de paz e segurança da organização para o continente.

Durante a cimeira, serão também avaliados os progressos na implementação da agenda de desenvolvimento (Agenda 2063), na operacionalização da Zona de Livre Comércio em África, bem como as contribuições dos Estados-membros para o orçamento da organização e a estratégia de transformação digital do continente, entre outros assuntos.

A União Africana integra 55 países, incluindo Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe, é dirigida por uma comissão e a sua presidência ocupada rotativamente pelos países pelo período de um ano.