Cinco projectos para inclusão social em Cabo Verde recebem 2,5 ME da UE

​A União Europeia (UE) vai financiar com 2,5 milhões de euros cinco projetos de organizações da sociedade civil em Cabo Verde, destinados a promover a inclusão das camadas mais vulneráveis da população, foi anunciado esta terça-feira.

De acordo com um comunicado da delegação da União Europeia na cidade da Praia, tratam-se de apoios ao abrigo do Programa Temático da UE para organizações da sociedade civil e autoridades locais, tendo os projectos beneficiados sido seleccionados por concurso público, lançado em Abril de 2019.

“Este apoio directo a organizações da sociedade civil e parceiros reforça a aposta da União Europeia no desenvolvimento sustentável em Cabo Verde e o reconhecimento do papel que a sociedade civil, particularmente associações comunitárias, desempenham nesta área”, sublinha a delegação da UE.

A cerimónia de oficialização da atribuição destes apoios, referentes ao período 2019/2020, está agendada para quinta-feira, na cidade da Praia, com a UE a referir que os cinco projectos “têm por objectivo promover os direitos, participação e inclusão sócio-económica das camadas mais vulneráveis da sociedade”.

Em concreto, os apoios a atribuir vão permitir desenvolver actividade a favor de crianças com deficiência neurológica, da inclusão sócio-económica dos jovens reclusos e ex-reclusos, da segurança alimentar, da luta contra as desigualdades sociais e contra a violência baseada no género.

Os projectos serão desenvolvidos em oito ilhas de Cabo Verde, em “parceria estreita” com entidades locais e nacionais, pelo Instituto Marquês de Valle Flor, Movimento África 70, Cooperazione per Sviluppo Paesi Emergenti, European Partnership for Democracy e Amigos da Natureza.