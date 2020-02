Praia recebe Feira de Cinzas

Depois do Carnaval, quarta-feira de cinzas é dia de fartura. Esta tradição é muito expressiva nas ilhas de Santiago e Maio, onde famílias se juntam para comemorar a Festa de Cinzas.

Esta tradição continua muito forte nessas duas ilhas e, por isso, as câmaras municipais dos concelhos de Santiago e do Maio proporcionam aos seus munícipes Feira de Cinzas, um espaço para pessoas comprarem os ingredientes para a festa.

Na cidade da Praia, desde o ano passado que a feira acontece em frente ao Estádio da Várzea, um espaço com condições para receber centenas de feirantes. O espaço, além de acolher feirantes, recebe actividades culturais como música e dança.

Apesar do mau ano agrícola, os produtos para o almoço de cinzas continuam em quantidade, só o preço é que tem variado. Peixe seco, batata-doce e inglesa, mandioca, couve, xerém, tomate, vagem, mel, são alguns ingredientes que se pode encontrar à venda na Feira de Cinzas da Praia.

Além disso, pode-se encontrar cuscuz de vários sabores feitos na hora, várias espécies de peixe vindas de outras ilhas. Em relação ao mel, tanto se pode encontrar da ilha de Santiago como de Santo Antão.

Cada feirante procura trazer o máximo de produtos agrícolas para vender durante a feira pois consideram que é uma boa oportunidade de negócio.

Fomos à feira logo de manhã e encontramos a dona Helena, que este ano marca presença neste evento com cuscuz de vários sabores. O cuscuz é feito na hora pela feirante de acordo com a encomenda. Mandioca, trigo integral e farinha de milho são algumas variedades de cuscuz que se pode adquirir na feira.

Cada sabor e tamanho do binde tem o seu preço, conta a feirante.

Encontramos na feira mandioca à venda por 260$, batata inglesa a 140$, batata-doce a 220$, xerém a 100$ e tomate a 120$.

Segundo a responsável pela organização da feira da Câmara Municipal da Praia, Maria José, este ano há uma grande variedade de produtos.

“Este ano vão participar cerca de 150 feirantes, mas a inscrição está aberta para as pessoas que se queiram juntar a este evento, porque sempre aparecem mais pessoas que vêm do interior de Santiago vender os seus produtos”.

Este ano, a feira acontece esta segunda e terça-feira. Conforme Mária José, esses dois dias foram concertados entre a Câmara Municipal e as feirantes.

“Além da feira, temos actividades culturais, a partir das 16h00, que é o horário em que as pessoas mais frequentam a feira. Sendo hoje [segunda-feira] a abertura, teremos música com as batucadeiras Flor Rabenta e reservamos uma surpresa para as nossas feirantes”, explicou.

Maria José aproveitou a oportunidade para convidar a todos os munícipes para visitarem a feira, para adquirirem os seus produtos.

Almoço de cinzas

A Câmara Municipal da Praia realiza ainda o almoço de cinzas, na quarta-feira, 26. Esse almoço acontece em parceria com alguns restantes da capital. Neste sentido, a edilidade convidar a todos os munícipes para o almoço tradicional de cinzas.

Este ano, o almoço tradicional de cinzas contará com a participação de 12 restaurantes nomeadamente As Campanas, Bon Vivant, Brizza, Café Sofia, D Concept, Flor di Liz, Hotel Palace Restaurante, Ipanema, Kaza Katxupa, Kebra Cabana, O Poeta e Osteria N.3.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 952 de 25 de Fevereiro de 2020.