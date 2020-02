O corpo do escutismo dos países integrantes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) encontra-se reunido no Estádio Nacional, em Achada de São Filipe, de hoje até 01 de Março.

Os cerca de 50 participantes , em representação de 13 países, estão reunidos, até segunda-feira , no “Fórum Jovem Escutismo”, abordando temas como a “Reflexão sobre as necessidades dos jovens” e “Definição de recomendações e propostas para a gestão” e formação “Safe from harm” (Proteção de crianças e jovens).

De 28 de Fevereiro a 01 de Março o evento vai ser dedicado a uma formação sobre o “Diálogo para a Paz”.