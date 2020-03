Polícia Nacional apreende 107 viaturas

Um total de 107 viaturas foram apreendidas na cidade da Praia porque, alegadamente, os proprietários não cumpriram com as medidas impostas pelas autoridades após a declaração do estado de emergência em Cabo Verde para evitar a propagação do novo coronavírus.

Durante uma conferência de imprensa, o director nacional adjunto para a área operativa da Polícia Nacional, Renato Fernandes, anunciou que 107 viaturas foram apreendidas hoje. De acordo com Renato Fernandes, depois de ser decretado estado de emergência a PN fez uma campanha de sensibilização em todos os bairros da capital, em conjunto com as Forças Armadas, Protecção Civil e outras entidades, no sentido de se cumprir o estipulado pelo decreto presidencial. “Tivemos de implementar o nosso plano operacional para fiscalizar o cumprimento dos procedimentos que estão nas normas, entre os quais a fiscalização de bens e pessoas. No cumprimento da fiscalização, que é uma tarefa que nos compete, fizemos a apreensão dessas viaturas”, falou. A maior parte das viaturas apreendidas, conforme fez saber, encontravam-se a circular na via pública, sem ser num lugar para compras. Aliás, referiu, algumas foram alertadas mais de uma vez. Nesse sentido, o director informa que a PN criou vários postos de controlo, espalhados pelas várias artérias da cidade da Praia, de modo a fazer a filtragem de pessoas e viaturas. Por isso, aqueles que tiverem de ir às farmácias ou às compras devem passar pelos postos de controlo da PN. “Se a pessoa vai para farmácia comprar um medicamento evidentemente que vamos ver, nós estamos sensíveis a esta questão. Tanto é que as pessoas não foram detidas, foram apreendidas sim, viaturas que estavam circulando e que foram advertidas mais do que uma vez. Por isso é que dissemos que temos postos de controlo, de acesso de controlo, e analisamos em função daquilo que é a necessidade das pessoas”, garantiu. Aqueles que têm de trabalhar devem contactar outras entidades com a responsabilidade em credenciar as pessoas para saírem, explicou. Renato Fernandes disse ainda que, por serem muitas, as viaturas estão no cais uma vez que não há condições de estarem no parque da PN. Além disso, prosseguiu, foi uma forma de garantir a sua segurança e protecção. Os proprietários das viaturas devem contactar a esquadra de trânsito.

