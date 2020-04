Projecto de Turismo Solidário e Comunitário, na ilha do Maio, adapta-se ao estado de emergência

O Projecto de Turismo Solidário e Comunitário na ilha do Maio adaptou-se ao estado de emergência vigente no país. Assim, segundo o Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) foram ajustadas, reavaliadas e adiadas, algumas actividades do projecto, visando contribuir para o esforço de mitigação da COVID-19 a nível local.

O projecto de Turismo Solidário e Comunitário na ilha do Maio prevê a realização de actividades de sensibilização e informação nas áreas do ambiente, higiene urbana e turismo junto das populações locais.

O IMVF informou hoje, através do seu site, que agora tais actividades passam a ser implementadas centradas na prevenção e mitigação da COVID-19 e as medidas a serem tomadas ao nível individual, familiar e comunitário.

“Ainda com foco na sensibilização, a viatura do projecto tem estado a percorrer as ruas das várias comunidades da ilha passando mensagens de sensibilização com recurso a um sistema de som”, refere.

A mesma fonte informa que estas acções têm sido feitas em “estreita” parceria com a Câmara Municipal do Maio e que estão a ser equacionadas, com a Delegacia de Saúde local, a Polícia Nacional e outras entidades, outras formas de apoio a estas instituições, consoante a evolução da situação epidémica.

O IMVF avança ainda que o projecto tem vindo a prestar apoio directo aos bombeiros da ilha na realização de patrulhas de vigilância das praias, com o objectivo de evitar ajuntamentos e controlar potenciais entradas de embarcações na ilha.

Actividades previstas pelo projecto que implicam a reunião de várias pessoas, como formações, foram adiadas.

“Por outro lado, este tipo de medidas põe também em causa os rendimentos de muitas famílias da ilha, dependentes de pequenos negócios por agora encerrados. Assim, procurando colmatar esta situação, foram adiantadas e reforçadas algumas actividades de reabilitação urbana previstas pelo projecto”, cita.

O IMVF garante que a reabilitação urbana pode ser realizada com o distanciamento social exigido e que permitirá garantir uma fonte de rendimento para várias famílias da ilha nos meses que se seguem.

O projecto de Turismo Solidário e Comunitário na Ilha do Maio é implementado pelo IMVF, pela Câmara Municipal do Maio e pela Câmara Municipal de Loures e é financiado pela União Europeia e a Cooperação Portuguesa.