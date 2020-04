Diocese de Santiago assinala Tríduo Pascal com transmissões online da catedral sem presença física de fiéis

A diocese de Santiago vai realizar transmissões ao vivo de todas celebrações litúrgicas da Semana Santa, sem a presença física dos fiéis devido ao estado de emergência por que passa o país, para prevenção às infecções pelo novo coronavírus.

Esta é a forma conjunta encontrada pela diocese de Santiago de Cabo Verde e diocese do Mindelo, os dois bispados existentes no País, para celebrar aquela que é referenciada como a maior festa dos cristãos – a Páscoa do Senhor.

Em comunicado conjunto, os bispos Dom Arlindo Furtado, da diocese de Santiago, e Dom Ildo Fortes, do Mindelo, explicaram aos fiéis que a pandemia do novo coronavírus exigiu da Congregação para o Culto Divino – Vaticano a elaboração de um decreto com indicações gerais a serem seguidas na organização das celebrações da Semana Santa, do Domingo de Ramos e Domingo de Páscoa.

Deste modo, os bispos de Cabo Verde reafirmam as determinações expressas no comunicado de 19 de Março, nomeadamente a suspensão da celebração comunitária da Eucaristia até ser superada esta situação.

Como a Festa da Páscoa não pode ser transferida, lê-se na nota, determinaram que “as celebrações do Tríduo Pascal decorram sem a participação do povo, nas igrejas catedrais e nas igrejas paroquiais, observando as deliberações das autoridades civis e de saúde no que diz respeito a aglomerações de pessoas”.

As duas dioceses prometem informar os fiéis do horário das celebrações, para que possam se unir na oração a partir das suas casas, assegurando que os meios telemáticos de comunicação ao vivo (não gravados), poderão ser uma ajuda.

Alertam, as duas dioceses, para a importância de se dedicar um tempo adequado à oração, valorizando principalmente a Liturgia das Horas, reafirmado, entretanto, que a Missa Crismal fica adiada para uma data a definir.

“Confiamos a nossa terra e o mundo inteiro ao Senhor do Universo e imploramos a poderosa protecção da Mãe de Deus, sinal de salvação e esperança nesses “ias de emergência de saúde”, subscrevem os bispos.

Na diocese de Santiago, de acordo com a programação, as actividades da Semana Santa 2020 começam esta quinta-feira, 09, às 18h00 com a Missa da Ceia do Senhor, para na Sexta-feira Santa, 10, dar inicio as celebrações às 07h00, com Oficio Divino, seguida da Via Sagra, às 10h00, para terminar o dia, às 16h00, com Celebração da Paixão do Senhor.

No sábado, 11, os fiéis serão contemplados com transmissões online do Oficio Divino, às 07h00, seguida da Vigília Pascal, às 21h00, para no domingo o cardeal Dom Arlindo Furtado presidir a Missa do Domingo de Páscoa da Ressurreição, marcada para as 11h00, sempre na catedral e sem a presença física dos fiéis.

O Tríduo Pascal é o conjunto de três dias celebrados no Cristianismo, em memória da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, no Domingo de Páscoa, conforme os evangelhos, sendo composto pela Quinta-Feira Santa, Sexta-Feira Santa, o Sábado Santo.