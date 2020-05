União Europeia investe dois mil contos na Ribeira de Fontona

No quadro do projecto “Turismo Solidário e Comunitário”, a União Europeia investe dois mil contos para a requalificação urbana, criação de espaços verdes e melhoria do ambiente na Ribeira de Fontona, na ilha do Maio.

O financiamento, segundo uma nota enviada insere-se no projecto “Turismo Solidário Comunitário”, e vai permitir obras de requalificação urbana e criação de espaços verdes. Este projecto foi desenvolvido com outros parceiros da ilha, como o IMVF, a Câmara Municipal de Loures, Portugal, este projecto conta ainda com apoio da SDTIBM e da Câmara Municipal do Maio. De acordo com o edil local, o projecto que vai ser realizado nos próximos dois meses, vai permitir a requalificação e empregar, directamente, entre 20 a 30 chefes de família. Este pacote que agora vai avançar, enquadra-se, igualmente, no esforço da União Europeia visando a mitigação os impactos da COVID-19, ao nível da ilha do Maio. O referido projecto de “Turismo Solidário e Comunitário” no Maio prevê, entre outros, a realização de actividades de sensibilização e informação nas áreas do ambiente, higiene urbana e turismo junto das populações da ilha.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.