IMP mantém interdição de saída para o mar de pequenas embarcações de boca aberta

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) comunicou hoje a decisão de manter a Interdição de saída para o mar de botes e pequenas embarcações de boca aberta, tomada desde o passado dia 28 de Abril.

Num comunicado divulgado na internet, a autoridade informa que a decisão atenta as condições do estado do tempo no arquipélago em geral durante as próximas 24 horas, com Vento NE/NNE 4 a 5, por vezes 6 durante o dia, com rajadas ocasionais passando a 7 em sectores, com Ondas NE/NNW 1.5 a 3 metros, diminuindo em Sectores Inter-Ilhas, passando de 2 a 3.5 metros, localmente 1 a 2 metros em Zonas Costeiras Sul.

A mesma fonte fala ainda na tendência para intensificação do vento e agravamento do estado do mar.

“A Autoridade Marítima informa a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança mantém-se a interdição de saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta enquanto se mantiverem estas condições do estado do tempo”, lê-se.

O IMP informou ainda que as informações sobre o estado do tempo serão actualizadas nas próximas 24 horas.