“COVID-19 é uma oportunidade para o jornalismo reconquistar confiança perdida nos últimos tempos”- Bill Hinchberger

Para o jornalista “freelancer”, escritor e consultor em Mídia e Comunicação, Bill Hinchberger, a pandemia oferece aos jornalistas uma oportunidade de reconquistar “um pouco da confiança” que tem sido perdida nos últimos tempos.

Bill Hinchberger falava hoje, durante um fórum online sobre desafios de jornalismo em tempos de pandemia, organizado pela Associação Sindical dos Jornalistas Cabo-verdianos (AJOC) e a Embaixada dos EUA.

Segundo aquele jornalista, no mundo inteiro há uma tendência em desacreditar o jornalismo e a pandemia oferece uma oportunidade de os jornalistas fornecerem informação confiável, baseada na ciência e nos factos.

“É uma oportunidade para a gente como jornalistas, de reconquistar um pouco da confiança que tem sido perdida nos últimos tempos”, afirmou.

O jornalista falou ainda das questões ambientais levantadas pela COVID-19. Como exemplo, apontou que as vítimas mortais do vírus são pessoas de condições pré-existentes, que abarca não só a idade, mas também com problemas de saúde.

"Muita gente tem problemas de pulmão, por causa da poluição do ar, eles estão falando, alguns países, algumas cidades, no hemisfério norte, com essa questão de isolamento social, as pessoas não estão saindo mais e os automóveis não estão funcionando, o ar melhorou muito e as pessoas estão morrendo menos. A gente está perdendo pessoas para a COVID-19, mas está ganhando pessoas pelos problemas cardíacos e de pulmão. Então isso faz tudo parte de uma coisa inteira”, indicou.

Para Bill Hinchberger as entidades da classe jornalística, sejam sindicatos ou associações, tornam-se fundamentais no contexto de pandemia, no sentido de defender a liberdade de imprensa, defender a transparência, defender os direitos humanos, de modo geral, especialmente para os jornalistas.

“A gente precisa dar apoio uns aos outros. E vocês (AJOC) poderiam ser um veículo para ajudar nas parcerias internacionais em termos de checagem em vez de cada órgão de imprensa, fazer seu próprio sistema de checagem de informação”, sugeriu.

O fórum online sobre desafios de jornalismo em tempos de pandemia, enquadra-se no âmbito da celebração do dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorada a 3 de Maio.

Bill Hinchberger é um jornalista “freelancer”, escritor e consultor em Mídia e Comunicação com experiência numa variedade de tópicos.

Hinchbergeré actualmente director da Consultora Hinchberger, empresa que presta serviços de consultoria, contribuindo também com artigos para agências noticiosas internacionais.

Considerado como um especialista em assuntos da América Latina e particularmente do Brasil, país no qual viveu por mais de duas décadas, Hinchberger é editor-fundador do premiado guia online BrazilMax, tendo escrito o guia “National Geographic Traveler Brasil” publicado este ano.