126 empreendedores concorreram ao Programa Bolsa Cabo Verde Digital

Um total de 126 empreendedores concorreram à primeira edição do Programa Bolsa Cabo Verde Digital, 88 dos quais com projectos de desenvolvimento de soluções de base tecnológica.

Segundo informação do governo, os projectos seleccionados serão brevemente anunciados nas páginas oficiais do Fundo de Emprego e Formação (FPEF) e da Cabo Verde Digital, bem como nos canais dos parceiros.

Entretanto, o arranque do processo de Pré-incubação está previsto para o início do mês de Julho.

O projecto Bolsa Cabo Verde Digital foi lançado em Março deste ano pelo executivo, visando financiar até 100 jovens e um total de 50 tech startups, com uma bolsa de até 30 mil escudos, por um período de 6 meses.

Os jovens vão ter, durante seis meses, espaços disponibilizados pelos parceiros, nomeadamente na UNICV, Universidade de São Vicente, Universidade Jean Piaget, Universidade de Santiago.

Para incubar as ideias o governo conta com a parceria com as empresas CV Telecom, Unitel e o NOSi.

O público-alvo são jovens no último ano de licenciatura das áreas TIC e recém-formandos, com ideias empreendedoras ou iniciativas de base empreendedora, com visão para um projeto empresarial ou uma startup (com até dois anos de existência) na área das TIC.

O projecto Bolsa Cabo Verde Digital é implementado pelo Fundo da Promoção do Emprego e da Formação (FPEF), em coordenação com a Cabo Verde Digital, Pró-empresa, as universidades e outros parceiros.