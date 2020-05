SolAtlântico retoma serviço a 25 de Maio

A empresa de transporte público urbano SolAtlântico anunciou hoje, na sua página do Facebook, que vai reiniciar o serviço de transporte colectivo de passageiros no próximo dia 25 de Maio, segunda-feira.

No entanto, avisou, a reactivação será gradual e progressiva em todas as linhas, excepto a linha 14.

No comunicado, a empresa informa que em parceria com a Câmara Municipal da Praia (CMP) e a Delegacia de Saúde da Praia, nesta primeira fase, todos os motoristas, revisores e pessoal de atendimento já foram previamente testados ao COVID-19 com resultados negativos.

A empresa de transporte público diz ainda que na sede e no interior dos autocarros, o uso de máscaras é obrigatório para todos os utentes excepto crianças até 6 anos de idade.

Os clientes que carregaram os passes para os meses de Abril e Maio deverão entrar em contacto com a empresa a partir do dia 25 de Maio a fim de serem ressarcidos dos respectivos montantes.

“Informamos que pelo menos até ao final do corrente mês, o serviço de passe manter-se-á suspenso, podendo os mesmos serem utilizados em regime cartão pré-pago desde que previamente carregados nos ATM da rede 24, plataforma Lastopay ou ainda na nossa sede”, lê-se.

A empresa tinha suspendido, temporariamente, o serviço de transporte público de passageiros e a comercialização de serviços de passes, desde o dia 27 de Março, devido a declaração de Estado de emergência.