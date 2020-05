Garantia entrega 4 mil testes rápidos as autoridades sanitárias

A companhia de Seguros, garantia entregou esta segunda-feira, 4 mil testes rápidos às autoridades sanitárias para ajudar o governo na massificação do diagnóstico do COVID-19.

De acordo com uma nota da companhia de seguros, a oferta enquadra-se na política de Responsabilidade Social da Garantia.

Parte do valor gasto com a aquisição dos 4 mil testes à Emprofac foi canalizado do orçamento do Prémio Garantia Comunidade, iniciativa de âmbito social que a Companhia ia lançar no passado mês de Março, mas que foi adiada para 2021 devido à situação que o pais enfrenta, conforme a mesma fonte.

O acto oficial de entrega acontece hoje nas instalações do Deposito Central de Medicamentos em Tira Chapéu.

Tendas instaladas nos bairros da cidade da Praia estão a permitir a realização de testes rápidos em massa à presença do novo coronavírus na comunidade. Cabe à Cruz Vermelha, com apoio da Polícia e militares, realizar estes testes, alternadamente, pelos bairros da Praia.

O teste é gratuito para a população, sendo o acesso prioritário aos que sabem que tiveram contacto com pessoas infetadas. Ainda assim, todos acabam por fazer a picada do dedo para colher sangue e fazer o teste.

Na habitual conferência de imprensa para fazer o balanço diário da no país, o director Nacional de Saúde, Artur Correia afirmou que os testes rápidos começaram a ser feitos no início do mês de Maio, a partir do momento em que houve essa disponibilidade.

Dos cerca de 3.000 testes realizados até agora, este responsável disse que a maioria foi na cidade da Praia (2.200), capital do país, na ilha de Santiago, e os restantes na Boa Vista que desde quinta-feira não regista doentes ativos.