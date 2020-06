Centro de Pequenas Encomendas retoma funcionamento

O centro de pequenas encomendas no Porto da Praia está, a partir de hoje, disponível para entrega normal das encomendas que deram entrada no Porto depois de 30 de Abril.

A informação foi avançada no Facebook pela autoridade portuária cabo-verdiana, ENAPOR.

A Administração do Porto da Praia informa que, com o levantamento do Estado de Emergência, o Centro de Pequenas Encomendas está, então, disponível para entrega normal das encomendas que deram entrada no Porto depois de 30 de Abril, nos armazéns A e B.

As informações sobre as referências dos contentores já desconsolidados encontram-se no site da ENAPOR, conforma informa a mesma fonte.

“Recomenda-se o cumprimento das medidas de protecção individual designadamente uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos e etiqueta respiratório”, no acesso ao serviço, lê-se.

No passado mês de Abril, a Direcção Nacional de Receitas do Estado suspendeu, temporariamente, o serviço de pequenas encomendas na alfândega da Praia, como medida de prevenção da pandemia de COVID-19.