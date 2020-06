Taxa de recuperados está em 42,7%

A taxa de letalidade global dos doentes de COVID-19 está em 0,86% e a taxa de recuperados é 42,7%, conforme avançou hoje o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto.

Na conferência diária sobre a COVID-19, Jorge Barreto informou que o país tem um acumulado de 298 recuperados. Desses, 238 são da Praia, 53 da Boa Vista, três de São Vicente, um de São Domingos, um de Tarrafal e dois de Santa Cruz.

1586 pessoas estão em quarentena. Na cidade da Praia há 470 pessoas em quarentena, São Vicente 330, Santa Cruz 393, Sal 285, Tarrafal de Santiago um, Maio 44, Órgãos 11, Santa Catarina de Santiago seis, São Domingos um, Ribeira Grande de Santo Antão 12, Porto Novo 20, São Nicolau 84, São Filipe 10 e Mosteiros três.

Relativamente a casos suspeitos, Santa Cruz tem três, Tarrafal um e Sal dois.

Em relação à proporção de pessoas cujo motivo para a realização dos testes são suspeitas de infecção, correspondem a 22% dos casos apurados. As restantes 78% são pessoas que não apresentavam sintomas.

Quando questionado sobre os supostos doentes em estado grave, Jorge Barreto afirmou que não tem essa informação.

“Nós não tivemos a informação de doentes em caso grave. Há uma pessoa no Sal que já tem uma idade avançada, mas de acordo com a colega já está com cerca de 13 dias de doença, está a receber oxigénio, mas não parece que está grave. Na Praia há dois doentes que estão a fazer oxigénio, mas a colega não deu a entender que estariam numa situação crítica”, garantiu.

Foram confirmados hoje, na cidade da Praia 17 novos casos, Sal 16 e Santa Cruz sete. Com esta actualização, o país contabiliza 697 casos acumulados de COVID-19 e seis óbitos.