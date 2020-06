São Vicente: Mindelo ganha nova clínica médica com investimento chinês

A ilha de São Vicente ganhou nesta sexta-feira uma nova clínica de saúde, concretizada através de investimento chinês, que pretende trazer “tecnologias de ponta, capacidade de resposta célere e preço competitivo”, conforme informações do gestor.

“A ideia deste investidor chinês é trazer investimentos na área da saúde, trazer tecnologias de ponta, novos e modernos, que vão garantir capacidade de resposta célere e ao mesmo trazer um preço mais competitivo para o mercado e atingir a maior parte da população”, explicou o gestor cabo-verdiano, Adilson Santos, adiantando que a pretensão é de que “todos os extratos sociais tenham acesso a serviços de saúde de qualidade”.

A Clínica Médica do Sol Nascente, situada na baixa da Cidade do Mindelo, resulta, segundo a mesma fonte, de um investimento do cidadão chinês Lin Ji, em mais de 120 mil contos.

“E ele vai continuar a investir nessa área com equipamentos mais modernos para oferecer a São Vicente e às ilhas vizinhas um serviço de qualidade”, sublinhou Adilson Santos, que anunciou serviços de ginecologia, pediatria, ortopedia e outros, mas com a ideia de expansão conforme necessidade de mercado.

Neste sentido, ajuntou, a intenção é, em curto espaço de tempo, expandir tanto em infra-estruturas, como em recursos humanos cabo-verdianos, inclusive apostar nos novos enfermeiros, que ainda não conseguiram colocação no mercado.

Adilson Santos confirmou que a clínica deverá funcionar inicialmente com um ‘staff’ fixo de 15 pessoas, além de pessoal médico, que trabalhará a tempo parcial e traz ainda “novidades”, como uma “máquina multifunções”, que permite fazer “vários tipos de diagnóstico, entre os quais de cardiologia, até pequenas análises e com resposta dada na hora”.

O acto de inauguração foi presidido pelo ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, que disse ser uma “grande honra” estar a inaugurar uma clínica, “ainda mais neste momento em que o mundo se debela com o novo coronavírus”.

Até porque a clínica, segundo a mesma fonte, será mais uma “ajuda”, quando já foi aprovado o diploma da zona económica especial marítima.

“E um dos sectores que temos de investir para desenvolver a economia é na saúde, é mais um sinal de que São Vicente está no caminho certo”, defendeu Paulo Veiga, para quem a clínica irá dar a sua colaboração para o combate ao covid-19, que “ainda não está vencida”.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, agradeceu, por seu lado, a todos que acreditam em São Vicente, uma “grande ilha, uma ilha com condições de investimentos, mesmo em condições especiais de pandemia”.

“Vemos que os empresários continuam pensando São Vicente, continuam trabalhando, hoje em São Vicente temos todas as empresas a funcionar, mesmo com toda essa situação”, considerou o autarca, que aproveitou para agradecer também a todos os funcionários da saúde, que nos últimos meses têm “empenhado duramente nessa luta para defender o povo cabo-verdiano dessa pandemia”.

“E num momento especial, inaugurar uma clínica de saúde, para nós é um momento de agradecimento. Vai reforçar a nossa capacidade de intervenção, vai reforçar a nossa qualidade de prestação de serviços de saúde na ilha”, reiterou Augusto Neves, acrescentando estar a lutar para criar as condições para os empresários investirem e permitir que “a população tenha mais saúde e melhor qualidade de vida”.