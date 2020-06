IMP interdita de saída para o mar devido a bruma seca

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou a saída para o mar de botes e pequenas embarcações de pesca local, durante as próximas 24 horas, devido a visibilidade reduzida causada pela bruma seca.

Através de uma nota, o IMP explica que há uma “tendência para agravamento significativo” do estado do mar a Norte/Nordeste do arquipélago.

Nas próximas 24 horas, avisa, que a tendência é que o arquipélago em geral registe vento NE 5 a 6, ocasionalmente 7 com rajadas em sectores durante o dia.

Por razões de segurança, a autoridade marítima informa a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interdita de saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional enquanto se mantiverem estas condições do estado do tempo.

As informações sobre o estado do tempo serão actualizadas nas próximas 24 horas.