IMP interdita saída para o mar devido à tendência para intensificação do vento

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, devido ao estado do tempo e recomenda aos banhistas redobrada atenção às sinalizações das bandeiras. O alerta é válido para as próximas 24 horas.

Segundo comunicado do IMP, durante as próximas 24 horas, prevê-se um forte agravamento do estado do tempo a Nordeste do Arquipélago ao longo da tarde e início da noite, provocado por tempestade tropical “Rene” que está a cerca de 30 milhas náuticas a Sul/Sudeste de Santo Antão movendo-se para oeste 13 KT, vento máximo sustentado 35 KT com rajadas de 45 KT., provocando vento este-nordeste e sudeste 4 – 5, 6-7 com rajadas de 8 a Norte/Oeste do arquipélago.

As rajadas de vento deverão diminuir gradualmente na madrugada nas zonas costeiras com ondas de nordeste/este-sudeste entre 1.5 – 3.0 metros em Barlavento/Ocidental Oriental, com possibilidade de chuva ou chuvisco, com visibilidade moderada ou má durante a queda das chuvas.

Ainda segundo as previsões, em Sotavento ocidental /oriental está previsto vento sul/sudoeste 3-4 por vezes 5, ondas de 1.5 a 3.0 metros diminuindo em zonas costeiras, com possibilidade de chuva ou chuvisco e visibilidade moderada.

A Autoridade Marítima comunica a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interditada a saída para o mar das embarcações de pesca local e recreio, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições de tempo.

“Recomenda-se ainda, aos banhistas redobrada atenção às sinalizações das bandeiras e que sejam respeitadas as instruções e orientações das Autoridades, enquanto se mantiverem estas condições de tempo”, alerta.