Governo interdita frequência das praias na cidade da Praia

O Governo decidiu interditar, imediatamente, a frequência das praias, mas só na cidade da Praia, segundo um comunicado do Instituto Marítimo e Portuário (IMP) divulgado este sábado.

De acordo com o comunicado, esta interdição tem a ver com o elevado nível de transmissão comunitária pela COVID-19 verificado na cidade da Praia.

No comunicado, o IMP frisou que tem-se verificado significativas aglomerações de pessoas na afluência às praias do concelho, sem observância das regras sanitárias impostas pelas autoridades.

“Convindo evitar o agravamento da situação epidemiológica provocada pela COVID-19. O Governo deliberou, com efeitos imediatos, interditar a frequência das praias no concelho da Praia, por um período de 15 dias”, lê-se no comunicado.

A mesma fonte indicou que é expressamente proibida a utilização de zonas da orla costeira para a prática de banhos de mar.

E sublinhou que esta medida está sujeita a reavaliação, conforme a evolução da situação epidemiológica na cidade da Praia.

O país contabiliza até este momento 589 casos activos, 4982 casos recuperados, 55 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total de 5628 casos positivos acumulados.