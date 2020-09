IMP interdita saída de embarcações de pesca local

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou a saída para o mar de botes e pequenas embarcações de pesca local, durante as próximas 72 horas, devidas às condições do estado do tempo em Cabo Verde.

Através de uma nota, o IMP avisa que se prevê vento NNE 4 – 5, por vezes 5 em Barlavento/Sotavento Ocidental Oriental, ocasionalmente com rajadas 6, em Sectores em Barlavento Ocidental no período da tarde / inicio da noite. Ainda segundo a autoridade marítima, estão previstas ondas NN/NNE 1.0 – 2.5m passando 2.0 – 3.0m, com agravamento 2.5 – 3.0m a Norte/Nordeste do Arquipélago, localmente 2.0 – 4m em Zonas Costeiras Sul. Neste sentido, interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local e recreio, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições de tempo.

