Praias com regras e horários

Conheça as regras de frequência das praias balneares de Cabo Verde. Regras que vão manter-se "enquanto houver riscos de contágio, visam estabelecer estilos de conduta e de utilização das aludidas praias e zonas marítimas balneares, de forma aprazível e segura, permitindo assim que se conviva com o vírus em condições de risco mais reduzido", lê-se no Boletim Oficial.

Um aviso: estas regra aplicam-se apenas para as ilhas onde o estado de emergência por causa da pandemia de COVID-19 não está em vigor à excepção da Boa Vista.

Com o fim do estado de estado de emergência deu-se a abertura de algumas praias um pouco por todo o país. No entanto, essa reabertura tem regras e horários.

As regras, lê-se no Boletim Oficial, aplicam-se a todas as praias e zonas marítimas balneares nacionais, à excepção de Santiago onde ainda vigora o estado de emergência, enquanto espaços públicos, "por forma

a garantir a segurança de todos, bem como promover o distanciamento social, para impedir a propagação da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus".

O regulamento criado pelo Instituto Marítimo e Portuário apela a que se respeite um distanciamento social mínimo, entre banhistas, de dois metros "tanto na areia como no mar", distâncias mínimas entre os guarda-sóis dos banhistas de, pelo menos, 5 metros e um limite de "concentração de familiares" de, no máximo, oito pessoas.

A terminar, lê-se no Boletim Oficial, a "fiscalização pelo cumprimento do presente regulamento compete à autoridade marítima nacional, a Polícia Nacional, a Polícia Marítima, e aos nadadores salvadores".

No entanto, apesar de ser levantada a proibição de frequência das praias, nem todas as zonas balneares são permitidas nas ilhas onde já não vigora o estado de emergência. De destacar, por exemplo, que todas as praias da Boa Vista, onde já há casos activos de COVID-19, se mantêm interditadas.

Fique a conhecer quais as praias, horários e proibições nas várias praias do país.