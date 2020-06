Droga: Cabo Verde registou 636 casos nas estruturas especializadas para tratamento das dependências em 2019

Cabo Verde registou 636 casos nas estruturas para tratamento das dependências em 2019, sendo 468 nas estatais especializadas com 86% do sexo masculino e 14% feminino, e 168 foram admitidas nas estruturas de ONGs.

A informação é da secretária executiva da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas (CCAD), Fernanda Marques, em entrevista à Inforpress no âmbito Dia Mundial contra as Drogas, que se assinala hoje, 26 de Junho, sob o lema “Melhor Conhecimento para Melhores Cuidados”.

“De acordo com os dados de 2019, as estruturas estatais especializadas no tratamento das dependências em Cabo Verde admitiram 468 pessoas, sendo 86% do sexo masculino e 14% do sexo feminino. Do total dos utentes, em 68% dos casos, a substância de iniciação foi o álcool, seguindo-se a cannabis em 23% e a cocaína em 4% dos casos”, disse.

Segundo aquela responsável, dados indicam que a dependência da substância que esteve na origem da procura de tratamento, 53% foi devido ao álcool, 21% à cocaína e 10% à cannábis.

“Nos últimos anos, tem-se registado um aumento de utentes que procuram as estruturas especializadas de tratamento das dependências e, isso deve-se, por um lado, ao aumento do acesso aos serviços de saúde e estruturas especializadas e, por outro, pelo facto das pessoas doentes e seus familiares estarem mais sensibilizados à procura de ajuda, sabendo que se trata de uma doença”, assegurou.

Para a secretária executiva da CCAD, o álcool acaba por ser mais evidente, uma vez que é a droga mais consumida em Cabo Verde pelo facto de ser lícita e, logo, de fácil acesso para o consumo, mas também devido a atitude que a sociedade tem perante essa substância.

Por essa razão, realçou, o álcool é a droga de iniciação da grande maioria dos dependentes de drogas ilícitas.

Questionada sobre se quem começa a consumir com mais frequência é o usuário do álcool ou o do ‘crack’, Fernanda Marques avançou que o abuso e a dependência do álcool, ‘crack’ ou outra droga, não dependem apenas da droga, mas sim é o resultado de uma relação complexa entre a substância, o indivíduo e o meio, em que o indivíduo tem um papel preponderante.

“Tanto o álcool como o ‘crack’ são substâncias que causam dependência, sendo que o ‘crack’ é, cientificamente, considerado uma droga que tem um maior potencial de provocar dependência, com efeitos devastadores imediatos a nível cerebral, e que normalmente mina os valores morais e éticos do consumidor”, acrescentou.

Conforme disse, Cabo Verde, na linha da recomendação do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (ONUDC), tem optado por estratégias abrangentes de redução da procura de todas as drogas e não apenas das lícitas ou das ilícitas.

Quanto a forma de se prevenir o uso de drogas, Fernanda Marques defendeu tratar-se de um processo que deve ter início, desde muito cedo, e incidir ao longo do desenvolvimento pessoal e social do indivíduo.

Por ser uma questão complexa, a secretaria executiva da CCAD admitiu que deve envolver diferentes actores e contextos, ou seja, família, comunidade e escolas.

“Normalmente, há a tendência para focar-se mais na adolescência ao se fazer a prevenção, por ser a fase em que normalmente ocorre a experimentação, mas os pais devem, desde muito cedo, procurar ter uma atitude pedagógica e preventiva trabalhando determinadas habilidades e valores dos filhos, visando o seu desenvolvimento saudável”, acrescentou.

Por isso, acredita que a escola deve ter um papel de “relevo” quando se fala de prevenção do uso de álcool e outras drogas.

A escola, realçou, tem a responsabilidade de implementar programas, adequados às fases do desenvolvimento da criança ou adolescente, que promovam e fortaleçam competências pessoais, como a capacidade de tomar decisões, e competências sociais, como a resistência à pressão do grupo de pares.

“É, igualmente, fundamental que a escola promova conhecimentos sobre as diferentes drogas, os riscos associados às mesmas e desmistifique as falsas ideias que muitas vezes os adolescentes e jovens têm acerca das drogas”, concluiu.

O Relatório Mundial sobre Drogas 2020 divulgado quinta-feira, pelo UNODC mostra que cerca de 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2018 – esse número revela um aumento de 30% em comparação com 2009. Além disso, mais de 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos associados ao uso de drogas.

O documento oferece uma visão global sobre a oferta e a demanda de opioides, cocaína, cannabis, estimulantes do tipo anfetamina e novas substâncias psicoativas (NPS), bem como sobre seu impacto na saúde, levando em conta os possíveis efeitos da pandemia da COVID-19.