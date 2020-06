Faleceu António Hilário da Cruz, ex-vice-governador do BCV

António Hilário da Cruz faleceu esta madrugada, na cidade da Praia, anunciou o Banco de Cabo Verde em comunicado.

Segundo o comunicado do banco central, António Hilário da Cruz, licenciado em Finanças, "era inspector do Conselho de Inspecção de Jogos, em Portugal, quando Cabo Verde se torna independente, a 5 de Julho de 1975. Três meses depois, regressa ao país natal para ingressar no Banco de Cabo Verde. Desde então, passou por vários departamentos e cargos, até se tornar Vice- Governador, aposentando-se no ano 2000".

Quando o banco central publicou o livro comemorativo dos seus 40 anos, em 2016, Hilário Cruz recordou "que começou por superintender as actividades, em Cabo Verde, das três agências do BNU, da delegação do Banco do Fomento e da Inspecção do Comércio Bancário, na medida em que o BCV só viria a ser criado em Setembro de 1975" e considerou que o papel do banco “foi determinante” para a sobrevivência de Cabo Verde, nos primeiros anos da Independência. Desde logo, por ter ajudado a evitar “rupturas na importação de bens de primeira necessidade”, ao garantir, em divisas, o equivalente a seis meses de importações.

Ainda no livro “Banco de Cabo Verde - 40 anos de História”, António Hilário da Cruz considerou que o trabalho desenvolvido ao longo destas quatro décadas "valeu a pena porque, de um sistema bancário rudimentar, evoluímos bastante, para um nível de prestação e qualidade que em nada se compara aos primeiros momentos da nossa Independência. É claro que todos nós, quadros ou funcionários do Banco de Cabo Verde, contribuímos para isso, o que não deixa de ser confortante, sobretudo, tendo em conta o nosso ponto de partida”.

Em 2016, Hilário Cruz foi homenageado pelo BCV juntamente com 25 personalidades que protagonizaram papéis de grande relevância para a instituição.

"O Dr. António Hilário da Cruz será sempre recordado como um homem de fino trato, muito competente e que contribuiu fortemente para a edificação do Banco Central enquanto um dos pilares do sistema financeiro cabo-verdiano", refere o comunicado emitido pelo BCV.