EHTCV representa Cabo Verde no projecto SAAM financiado pela União Europeia

A Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) representa Cabo Verde no projecto Aliança de Apoio à Mobilidade Africana (SAAM – sigla em inglês), que visa promover a aprendizagem e intercâmbio de ideias sobre a formação profissional e a mobilidade de recursos humanos.

A informação foi avançada à Inforpress, pelo presidente do Conselho de Administração da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), Sérgio Sequeira, no âmbito do 9º aniversário da instituição, celebrado hoje, 19 de Julho.

Explicou que o projecto SAAM (Supporting Alliance for African Mobility), lançado em Março deste ano, foi financiado pela União Europeia, em parceria com a União Africana e conta com a participação de 17 países africanos e nove europeus.

O SAAM, segundo o presidente, consiste na mobilidade de alunos e formadores a nível de formação profissional e promover o estabelecimento de mecanismos para o intercâmbio de conhecimentos, metodologias e capacidades de treinamento entre a Europa e a África, de modo a favorecer, também, o desenvolvimento de centros de treinamento vocacional no continente africano.

Sérgio Sequeira referiu que a EHTCV tem ainda em andamento o Projecto Le Français des Affaires (Diplômes de Français Professionel), que reconhece a instituição como um centro de certificação do francês profissional.

“O projecto começou há dois anos e meio, em que nós quisemos capacitar os nossos formadores da área técnica, cozinha e restaurantes com a língua francesa”, mencionou o PCA, explicando que o objectivo é preparar os seus formadores para que sejam capazes de leccionar em francês e tornar a EHTCV num centro reconhecido de certificação do francês profissional.

Mencionou que a escola fez todos os procedimentos com uma entidade francesa, e desde Março, tornou-se num centro reconhecido para a certificação do francês profissional.

Por outro lado, avançou que no âmbito do combate a covid-19, a EHTCV em parceria com a Cruz Vermelha de Cabo Verde, implementou um projecto de acção social que promove a distribuição de refeições quentes beneficiando, diariamente, 100 idosos do Centro de dia da Praia.

O projecto iniciado a 01 de Julho irá decorrer ate Setembro.

Na ocasião, destacou os ganhos conseguidos ao longo desses anos, não só para a instituição, mas também para os formandos e parceiros institucionais, a confiança e conquista adquirida junto do sector privado.

O PCA afirmou que a escola formou 4.500 alunos através dos pólos de formação na Praia e no Sal, tendo realçado que o plano curricular tem sido adaptado às necessidades da profissão, da área e do mercado de trabalho.

Acrescentou, ainda, que a taxa de empregabilidade ronda os 80%, algo que só foi possível, graças ao trabalho desenvolvido em parceria com o sector privado.