Governo projecta dessalinizadoras para as ilhas do Maio e Brava

O governo está a ambicionar equipar para breve as ilhas do Maio e Brava com uma unidade dessalinizadora. Isto no âmbito de um plano de mitigação do mau agrícola a ser financiado, em cerca de 10 milhões de euros, pela União Europeia. Neste projecto, submetido recentemente, o executivo de Ulisses Correia e Silva está a contar com uma forte intervenção do Luxemburgo para a sua aprovação.

Esta “boa nova” para as gentes da Ilha das Flores e o Porto Inglês foi dada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, que falava aos jornalistas, esta terça-feira, 18 de Fevereiro, após acompanhar a visita de uma delegação ministerial do Grão-Ducado do Luxemburgo ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

“As negociações estão muito avançadas”, disse o governante assegurando que as duas futuras infra-estruturas são “reivindicações justas” das populações das ilhas a serem beneficiadas. Segundo afirmou, o país precisa de água para a agricultura e, por isso, o governo vai trabalhar para que ainda este ano possa haver mais água tanto no Maio como na Ilha Brava.

“Creio que em Abril esta­remos em condições e o Luxemburgo, mais uma vez, está na linha da frente deste apoio da União Europeia a Cabo Verde. Este plano de mitigação do mau agrícola terá uma participação muito forte do Luxemburgo como sempre”, acrescentou o ministro.

PAN ganhará Sistema de Produção de Energia Solar Fotovoltaica

A Cooperação Luxembur­guesa vai financiar o projecto “Sistema de Produção de Energia Solar Fotovoltaica” do Palácio da Assembleia Nacional. A ideia central é contribuir para a redução do custo de facturas de electricidade da casa parla­mentar em cerca de 30%.

A apresentação do projecto acontceu na tarde de segunda-feira, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, do ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, e do ministro da Cooperação e Acção Humanitária daquele país europeu, Frantz Fayot.

Ainda de acordo com a Inforpress, o projecto está orçado em 150 mil euros e será 100% financiado pelo Governo do Luxemburgo. Por seu turno, Jorge Santos realçou a importância do mesmo, indicando que vai resolver e diminuir a curto e médio prazo a factura energética da Assembleia Nacional.

O projecto está inserido no programa de apoio ao sector de energia renovável da Cooperação Luxemburguesa e está a ser implementado com a parceria e colaboração do Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI) a nível da assistência técnica.

A delegação luxemburguesa, foi integrada ainda pela ministra do Ambiente, Clima e Desenvolvimento Sustentável, Carole Dieschibourg e o ministro de Energia e ministro do Ordenamento do Território, Claude Turmes, que estiveram nas ilhas de São Vicente e Santo Antão, visitaram na terça-feira o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI) e a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), na cidade da Praia.

O ministro luxemburguês da Cooperação e Acção Humanitária, Frantz Fayot, mostrou-se “impressionado” com os resultados do programa Emprego e Empregabilidade implementado na EHTCV e garantiu a disponibilidade do Luxemburgo em reforçar a cooperação.

A comitiva terminou no mesmo dia a sua visita ao país, que aconteceu no âmbito das negociações do quinto programa indicativo de cooperação (PIC) entre Cabo Verde e Luxemburgo, para o período 2021 – 2024, que irá sofrer um aumento de mais de 30 por cento (%), passando dos actuais 45 milhões de euros para cerca de 60 milhões.

O programa, que deve ser assinado entre Junho e Julho deste ano, no Luxemburgo, foi um dos assuntos tratados na reunião de trabalho en­tre a delegação cabo-verdiana e a luxemburguesa, realizada segunda-feira, na Cidade da Praia, na sequência da visita de três ministros luxemburgueses ao arquipélago.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 951 de 19 de Fevereiro de 2020.