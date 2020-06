Embaixada do Luxemburgo financia confecção de refeição quente a 100 utentes idosos

A Embaixada do Luxemburgo vai financiar a confecção de uma refeição quente por dia, a 100 utentes idosos e carenciados do Centro de Dia da Praia, durante os próximos meses de Julho e Agosto.

No dia em que se comemora o Dia Nacional do Luxemburgo, 23 de Junho, a Embaixada do Grão-Ducado do Luxemburgo em Cabo Verde escolheu fazê-lo através de uma celebração solidária.

“Contando com o apoio da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) e da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV), a Embaixada do Grão-Ducado do Luxemburgo financiará a confecção de uma refeição quente por dia, a 100 utentes idosos e carenciados do Centro de Dia da Praia, durante os próximos meses de Julho e Agosto”, lê-se num comunicado da embaixada.

De acordo com a mesma fonte, a EHTCV acedeu assumir os custos de pessoal, eletricidade, gás e água necessários à preparação diária das refeições e a CVCV disponibilizou-se a distribuir, sem custos, as refeições quentes, garantindo assim a logística para esta operação.