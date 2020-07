Projecto “Refeições Quentes” inicia hoje na Praia

A Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), em parceria com a Cruz Vermelha de Cabo Verde, inicia hoje com o projecto "Refeições Quentes", na cidade da Praia.

O projecto “Refeições Quentes” tem como finalidade atenuar o impacto da COVID-19 nas famílias mais desfavorecidas.

Segundo uma nota enviada, as refeições serão confeccionadas a partir de hoje, nas instalações da EHTCV na cidade da Praia e a distribuição diária para 100 idosos carenciados do Centro de Dia do Conselho Local da Praia pela Cruz Vermelha de Cabo Verde sempre no horário das 11h00 durante os meses de Julho, e Agosto deste ano.

A implementação deste projecto na cidade da Praia tem o patrocínio da Embaixada do Grão Ducado do Luxemburgo em Cabo Verde.

Conforme a mesma fonte, o projecto “Refeições Quentes ”, faz parte de acção que já se encontra em curso na ilha do Sal e agora chega a cidade da Praia, graças a um protocolo de colaboração que foi assinado entre as duas instituições no passado dia 29 de Junho.