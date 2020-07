​Jardim “Flores do Mindelo” de cara nova

O Jardim Flores do Mindelo, em São Vicente, está de cara nova, depois de receber obras de remodelação, reabilitação e embelezamento. Os trabalhos, desenvolvidos em parceria com Balta Ben David, que levou o projecto “Um Parede de Cada Vez” à instituição, foram inaugurados esta tarde pelo presidente da Câmara Municipal local, Augusto Neves.

A vereadora de Acção Social, Lídia Lima explica que “Flores do Mindelo” faz parte de três jardins da Fundação Cabo-verdiana de Solidariedade que a edilidade recebeu num estado de degradação preocupante a nível de tectos, do piso e das paredes.

O objectivo era melhorar o aspecto físico do espaço.

“Para além das pinturas fizemos a remodelação dos tectos que estavam a cair e resolvemos problemas de infiltração de água quando chove. Portanto, para além de pintura, a questão da segurança também foi salvaguardada. Ainda podemos fazer mais alguma intervenção a nível de casas de banho que precisam de uma ou outra coisa, mas no global o ambiente físico deste jardim e dos outros melhorou de forma considerável”, garante.

Para além de resolver a questão da degradação do espaço físico, também as condições de funcionamento foram melhoradas, nomeadamente a nível de alimentação para as crianças e contratação de novos funcionários de serviços gerais. As obras abarcam os jardins Amílcar Cabral e Mundo Infantil.

A autarca diz que também o Ministério da Família financiou um projecto de reabilitação de três salas de creche.

“Com esse financiamento vamos fazer as pequenas coisas que estão a faltar, nomeadamente a nível de casas de banho e de equipamentos novos que precisamos substituir”, aponta.

A inauguração das obras de remodelação, reabilitação e embelezamento do Jardim Flores do Mindelo foi presidida pelo líder da edilidade, Augusto Neves. O responsável diz que o objectivo é melhorar a qualidade de vida das famílias.

“Estamos aqui a trabalhar para São Vicente e a fazer o possível para melhorar a qualidade de vida das famílias. Quando criamos condições para as crianças estamos a ajudar as famílias porque são três grandes jardins que estão a receber esse trabalho espectacular”, diz.

Augusto Neves diz que o objectivo foi alcançado, tendo em conta que os espaços não recebem obras profundas desde os anos 80.