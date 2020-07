Adidos militares de Espanha e EUA condecorados pelo governo de Cabo Verde

O Governo de Cabo Verde condecorou hoje o adido de Defesa, Militar, Naval e Aeronáutico junto da Embaixada do Reino de Espanha em Cabo Verde, Coronel Juan Antonio Gómez Rodriguez. Foi também condecorada a adida de Defesa junto da Embaixada dos Estados Unidos da América, Coronel Gwyn Ayer Carver, e o Oficial de Cooperação de Segurança junto da Embaixada dos EUA, Capitão-tenente Paul Declan Kane, Jr.

O acto foi presidido pelo ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, disse que o acto representa a excelência das relações de Cabo Verde, no sector da defesa, com os Estados Unidas da América e com o Reino de Espanha.

Sendo países com quem Cabo Verde mantem vários programas e projectos em curso, "neste momento de partida do Adido Militar espanhol e do responsável da cooperação no sector da defesa da embaixada dos Estados Unidos da América de Cabo Verde, era dever meu, enquanto ministro da Defesa e em nome do governo de Cabo Verde, condecorar estas duas personalidades. Aproveitamos a oportunidade também para condecorar a adida de defesa dos Estados Unidos de América, a senhora Carver, que é residente em Dakar, mas cobre Cabo Verde, com a qual trabalho com muita frequência ", explica.

Para o Oficial de Cooperação de Segurança junto da Embaixada dos EUA é uma honra ser reconhecido pelo trabalho feito.

“Parto confiante do momento da nossa cooperação, no nosso mundo, os aliados que compartilham valores e que estão apenas aumentando a importância, como reconhece a nossa estratégia de segurança nacional de 2017. Prevejo que no futuro a minha posição será realizada por um oficial superior, nesse momento todos vão reconhecer que eu tive muita sorte de ter sido encarregado de uma responsabilidade tão grande na minha carreira ”, avança.

O adido de Defesa, Militar, Naval e Aeronáutico junto da Embaixada do Reino de Espanha em Cabo Verde, Coronel Juan Antonio Gómez Rodriguez, esteve representado pelo cônsul encarregado dos negócios do Reino da Espanha em Cabo Verde. A cerimónia contou ainda com a presença do embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde.