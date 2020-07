CV Interilhas com sistema móvel para realização de check-in

A CV Interilhas anunciou já ter iniciado mais uma fase de implementação do projecto piloto do sistema SmartBoarding, que permitirá a realização do check-in no embarque de passageiros e viaturas.

Numa nota enviada, a CV Interilhas explicou que esse sistema vai garantir um maior controlo e segurança de todos e está disponível através de uma aplicação móvel instalada nos dispositivos móveis que controlam o momento de embarque.

Em relação ao seu funcionamento, a mesma fonte explicou que a aplicação está directamente ligada ao sistema de bilhética da empresa, onde constam todas as informações da viagem e dos passageiros.

Esta iniciativa, conforme a CV Interilhas vai revolucionar o sector dos transportes marítimos no país. “Surge no âmbito da estratégia da empresa de modernização dos processos e melhoria do serviço prestado aos utentes, com o objectivo de melhorar a sua satisfação e conforto”.

“Factores como aumento da fiabilidade, rapidez e eficiência de serviço, bem como a possibilidade de uma maior integração dos dados com as autoridades marítimas, são destacados, visto que a CV Interilhas está a trabalhar na integração com a JUP - Janela Única e Portuária, onde todas as entidades portuárias ( Polícia Marítima, IMP e entidades sanitárias) terão acesso às informações dos passageiros em tempo real, permitindo um maior controlo e consequentemente segurança dos passageiros embarcados”, indica.

A empresa salienta que há necessidade de realizar experiências piloto de acordo com a especificidade de cada um dos portos onde operam. “O Porto Grande e Porto Novo (São Vicente e Santo Antão, respectivamente), onde o fluxo de passageiros é elevado e onde este novo sistema, pelo facto de permitir a realização de check-in e embarque em simultâneo, será fundamental para melhor gerir e controlar os acessos aos navios”.

E que embora, desde o início da sua actividade tenha estabelecido regras de actuação para os embarques, nomeadamente a advertência aos passageiros de que deveriam comparecer pelo menos 1h00 antes do mesmo, sobretudo nestas linhas de maior fluxo, os passageiros não cumpriam. Agora com este sistema móvel, a empresa reforça que a facilidade do embarque e consequentemente a satisfação dos passageiros será notória.

A CV Interilhas avisa ainda que as experiências piloto já realizadas na ilha de Santiago e ainda a decorrer em São Vicente (Mindelo), tiveram resultados satisfatórios.