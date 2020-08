Cabo Verde vai receber kits de impressão 3D da Fundação Calouste Gulbenkian

A Fundação Calouste Gulbenkian vai doar 12 kits de impressão 3D a instituições de ensino superior, tecnologia ou de investigação dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

No âmbito desse apoio, Cabo Verde vai receber dois conjuntos: um será entregue na cidade da Praia, mais concretamente à Universidade Jean Piaget, parceira do Instituto Nacional de Saúde Pública e outro em São Vicente, à Universidade Técnica do Atlântico, parceira do Hospital Baptista de Sousa.

Segundo uma nota enviada, estes apoios são atribuídos no âmbito de um concurso aberto pela Fundação com o propósito de aproximar as instituições universitárias e científicas das instituições de saúde nestes países.

“Pretende-se, também, a médio prazo, reforçar as iniciativas de inovação social, permitindo a disponibilidade deste equipamento para fins de investigação, ensino e outras iniciativas piloto”, explica a mesma fonte.

Os kits visam também apoiar a capacidade de resposta à COVID-19 por parte instituições de saúde parceiras. Cada conjunto é composto por duas impressoras em 3D, consumíveis, formação a distância e uma linha de apoio online.

Dado alguns constrangimentos, os kits serão entregues às instituições a partir do mês de Setembro e até ao final do ano.

Em Angola serão entregues kits em Luanda (à Universidade Agostinho Neto, parceira do Hospital Américo Boavida, e ao Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, parceiro da Clínica Girassol), em Benguela (ao Instituto Superior Politécnico da Universidade Katyavala Bwila, parceiro da Direção Municipal de Saúde de Benguela) e em Moçâmedes (à Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namibe, parceira do Gabinete Provincial de Saúde do Namibe).

Já Moçambique vai receber cinco destes conjuntos: em Maxixe (Universidade Save, parceira da Direcção Provincial de Saúde de Inhambane), em Nampula (Universidade Rovuma, parceira do Hospital Central de Nampula, e Universidade do Lúrio, parceira da Direcção Provincial de Saúde de Nampula), na Beira (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Zambeze, parceira da Direcção Provincial de Saúde da Beira) e em Maputo (Associação para a Promoção do Desenvolvimento através da Formação em Ciência “Osuwela”, parceira do Hospital Central de Maputo).

E no Instituto Superior de Ciências da Saúde Dr. Victor Sá Machado - Universidade de São Tomé e Príncipe, em parceria com o Hospital Central Dr. Ayres de Menezes, vai também receber um destes kits.